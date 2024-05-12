Москва, 12 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил 12 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, вечером 11 мая взрывы были слышны в пригороде Харькова, между населёнными пунктами Циркуны и Русская Лозовая.

«Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города», — сказал он.

Лебедев отметил, что в этом направлении находится большой пустырь и несколько лесопарковых зон, а проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Подполье несколько раз фиксировало там движение машин РСЗО, оттуда же производились залпы в сторону Белгорода.

«В 22:40 был взрыв в городе Чугуев. По косвенным данным, множество «скорых», четыре пожарных расчёта, удар пришёлся в пункт временной дислокации ВСУ», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Лебедев сообщал, что в Херсонской области российские войска ликвидировали украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться на острове Нестрига. Также он добавил, что 11 мая были прилёты и по Херсону.

Днём ранее, 10 мая, подпольщик сообщил, что ВС РФ нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По его словам, в это время был выход украинской ракеты ПВО и через минуту сильный взрыв, «скорые» дают понимание, что «прилетело куда нужно». Ещё один взрыв в Харькове слышали в 3:50 примерно в том же направлении.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что российские военные ночью 10 мая нанесли удары по железнодорожной станции в Снигирёвке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области.