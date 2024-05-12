Харьков, Украина, 12 мая, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины заявила, что 10–11 мая эвакуировала уже 970 жителей из приграничных сёл Харьковской области. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«Полицейские продолжают эвакуацию жителей из приграничных населённых пунктов Харьковщины», — говорится в сообщении нацполиции.

Отмечается, что полицейские вывезли 970 жителей: 299 человек из Циркуновской общины, 183 — из Липецкой и 441 из Волчанской.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая стало известно об эвакуации населения из города Волчанска Харьковской области. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили объявил о массовом отъезде людей в близлежащие населённые пункты.

На Украине ночью 12 мая воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.