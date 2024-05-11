Киев, 12 мая, 2024, 01:35 — ИА Регнум. На Украине ночью 12 мая воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Харьковской области в 00:34 мск. В Днепропетровской области сигнал тревоги включили 01:12, в 01:22 — в Сумской и Полтавской.

Как передавало ИА Регнум, в Харькове произошёл взрыв, сообщил 11 мая мэр города Игорь Терехов.

10 мая украинское издание «Страна. ua» проинформировало об эвакуации населения из города Волчанска под Харьковом. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили уточнил, что людей размещают в близлежащих населённых пунктах.

Мужчина умер в больнице после того, как украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже Курской области.