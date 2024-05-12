Арад, Румыния, 12 мая, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не совпадают с планами НАТО, заявил 11 мая заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в ходе выступления в румынском городе Арад.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

«На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы альянса на Украине. Мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не привёл к ещё большим разногласиям между НАТО и Россией», — пояснил он.

При этом в НАТО нет понимания о длительности военных действий на Украине, но все признаки указывают на продолжение конфликта. Недавние решения о тренировке украинских лётчиков и поставке истребителей F-16 вызваны текущей ситуацией на Украине. В этом случае речь не идёт о пересечении красных линий, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Эммануэль Макрон призвал страны ЕС быть готовыми сдерживать Россию, если она зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине. Также он выразил надежду на то, что Парижу не придётся вступать в боевые действия. Однако, если Европа хочет мира, необходимо его защищать, заявил Макрон.

На Украине уже присутствуют военнослужащие стран НАТО, признал в мае премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, без западной помощи Украина не смогла бы так долго вести оборону. При этом премьер не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве находятся на Украине.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.