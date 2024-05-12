Афины , 12 мая, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Запланированный визит в США и встречу турецкой делегации с главой Белого дома Джо Байденом перенесли из-за плотного графика сторон. Об этом в интервью греческой газете «Катимерини» сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

«Наш визит в США отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, США находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал ещё более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время», — объяснил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией. Также сохраняются прямые контакты с Афинами. Поддерживание этих связей будет способствовать более позитивному развитию двусторонних отношений, сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскрыл темы запланированных на 9 мая переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена во время визита турецкого лидера в Штаты. Он уточнил, что на повестке дня был широкий круг вопросов, касающихся двусторонних и региональных отношений. Особое внимание президент Турции планировал уделить ситуации в секторе Газа и украинскому конфликту.