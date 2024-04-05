Анкара, 5 апреля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Темы, которых коснутся в ходе переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Джозеф Байден в ходе запланированного на начало мая визита турецкого лидера в США, раскрыл 5 апреля глава МИД республики Хакан Фидан, сообщает агентство Anadolu.

(сс) US Department of State Джо Байден и Реджеп Эрдоган

Как уточнил глава турецкого внешнеполитического ведомства, на повестке дня широкий круг вопросов, касающихся двусторонних и региональных отношений. Особое внимание президент Турции уделит ситуации в секторе Газа и украинскому конфликту.

«Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам», — пояснил турецкий дипломат.

Президент Турции выступает за мирные переговоры и прекращение украинского конфликта, Эрдоган готов предоставить площадку для проведения переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Эрдоган заявил, что справедливый мир возможен только без участия США. Так он отреагировал на блокирование американцами резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Кроме того, как сообщало издание Sabah 4 февраля, Турция готова стать мирным гарантом для Палестины за счёт гуманитарного, политического и военного присутствия в регионе. Сам Эрдоган 19 января заявил, что странам Запада, которые не остановили трагедию в Газе, доверия больше нет.