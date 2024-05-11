Киев, 12 мая, 2024, 00:32 — ИА Регнум. На Украине фиксируются массовые случаи, когда водителей автобусов снимают с рейсов для отправки в военкоматы. Об этом 11 мая сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на одного из очевидцев.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок посту потянули, сегодня нашего одесского», — привело издание слова очевидца.

Он добавил, что водителей отправили на военно-лечебную комиссию, и неважно, куда ехал автобус.

Как передавало ИА Регнум, в январе сотрудники военкомата в Киевской области избили водителя грузового авто после того, как вручили ему повестку. Это произошло на глазах у полицейского. Инцидент произошел в селе Рудницкое Броварского района. По словам дочери мужчины, сотрудники военкомата остановили фуру, заставили её отца выйти из кабины, накинулись на него и избили до полусмерти, притом что он взял повестку и расписался в ней.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 мая подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 11 августа. Днём ранее законопроекты приняла Верховная рада Украины.

Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о попытках военкомов применять силу для мобилизации граждан, в том числе похищая их на улицах. Одновременно сообщалось и о многочисленных случаях сопротивления действиям военкомов, в том числе со стороны женщин и пожилых людей.