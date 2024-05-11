На Украине водителей автобусов снимают с рейсов и отвозят в военкоматы
На Украине водителей автобусов массово снимают с рейсов и отвозят в военкоматы
Киев, 12 мая, 2024, 00:32 — ИА Регнум. На Украине фиксируются массовые случаи, когда водителей автобусов снимают с рейсов для отправки в военкоматы. Об этом 11 мая сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на одного из очевидцев.
«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок посту потянули, сегодня нашего одесского», — привело издание слова очевидца.
Он добавил, что водителей отправили на военно-лечебную комиссию, и неважно, куда ехал автобус.
Как передавало ИА Регнум, в январе сотрудники военкомата в Киевской области избили водителя грузового авто после того, как вручили ему повестку. Это произошло на глазах у полицейского. Инцидент произошел в селе Рудницкое Броварского района. По словам дочери мужчины, сотрудники военкомата остановили фуру, заставили её отца выйти из кабины, накинулись на него и избили до полусмерти, притом что он взял повестку и расписался в ней.
Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 мая подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 11 августа. Днём ранее законопроекты приняла Верховная рада Украины.
Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о попытках военкомов применять силу для мобилизации граждан, в том числе похищая их на улицах. Одновременно сообщалось и о многочисленных случаях сопротивления действиям военкомов, в том числе со стороны женщин и пожилых людей.