Тбилиси, 11 мая, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Вечером 11 мая в Тбилиси несколько тысяч человек участвуют в организованном оппозицией шествии в знак протеста против возможного принятия парламентом Грузии закона об иноагентах.

DAVID MDZINARISHVILI /EPA/TASS

Шествие началось в 19:00 по местному времени (18:00 мск) с трёх точек — от площади Первой республики недалеко от здания парламента Грузии, площади Марджанишвили, также расположенной в центре, и станции метро «300 Арагвинцев», которая располагается за пределами центра столицы. Ещё одна большая группа людей присоединилась к ним на площади Марджанишвили.

Все участники акции направляются в сторону площади Европы. Шествие вызвало остановку автомобильного движения на ряде улиц. Полиция не препятствует движению людей по проезжей части.

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Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси возобновились протестные акции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты. Он также пригрозил, что власти могут запретить партии, которые организовывают беспорядки на акциях.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая заявил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах.

Издание «Sputnik Грузия» со ссылкой на Службу госбезопасности страны ранее сообщало, что провокации на акциях против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за границы.