Париж, 11 мая, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Военное руководство России сохраняет «стратегическую двусмысленность» в зоне специальной военной операции, в связи с чем понять настоящие военные замыслы невозможно. Об этом заявил французский аналитик Белиг Набли в эфире телеканала LCI.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (в направлении Харькова. — Прим. ред.). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать», — отметил Набли.

По мнению эксперта, подобная тактика «заставляет нервничать» Киев больше Запада, так как в данной ситуации трудно предугадать действия ВС РФ и сформулировать собственную стратегию.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая военкор Александр Коц заявил, что российские военные ночью вели массированный обстрел целей в Харьковской области. Военкор заявил, что «приграничье с ночи пришло в движение», но предостерёг от уверенности в быстрых победах.

Подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье, сообщал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев утром 10 мая. Он уточнил, что столкновения идут на нескольких участках, и призвал жителей приграничных районов не покидать укрытия без острой необходимости.

Подразделения войск «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью, сообщил 11 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить своих граждан от обстрелов ВСУ и действий диверсионных групп противника, в связи с этим наступательные действия ВС РФ будут более активными, отмечал в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.