Москва, 10 мая, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Российские военные ночью вели массированный обстрел целей в Харьковской области, сообщил военный корреспондент Александр Коц 10 мая в Telegram-канале.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По его словам, «приграничье с ночи пришло в движение», об этом рассказали подписчики из Белгородской области. ВС России вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты.

Поступают сообщения об освобождении населённых пунктов и движении в сторону Харькова, добавил Коц и предостерёг от уверенности в «быстрых победах».

«Впереди тяжёлая боевая работа. Держим кулаки за наших», — написал военкор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал об ударах ВС РФ по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.