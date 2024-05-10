Харьков, Украина, 10 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Подразделения ВС России ведут бои на харьковском направлении, в том числе в приграничье. Об этом сообщил 10 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Наши бойцы продолжают активно бить врага», — написал Ганчев.

Он уточнил, что столкновения идут на нескольких участках, и призвал жителей приграничных районов не покидать укрытия без острой необходимости. Ганчев также предупредил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, об активизации действий ВС РФ на харьковском направлении ранее проинформировал военный корреспондент Александр Коц. Ссылаясь на подписчиков из Белгородской области, он сообщил о массированных ночных обстрелах российскими военными целей в Харьковской области. «Приграничье с ночи пришло в движение», ВС РФ вели огонь из «всех возможных калибров», задействовали самолёты и ракеты, отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области. По данным подпольщиков, взрывы прозвучали на западе Харькова в 03:20 и 03:50. В эту часть города прибыли скорые.

Минобороны России 8 мая сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили село Кисловка в Харьковской области.