Москва, 11 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил контакты с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в ближайшее время. Об этом он сообщил в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Известия/Александр Казаков Сергей Нарышкин

«Исключать нельзя», — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос корреспондента.

В посте есть уточнение, что комментарий был записан 7 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Сергей Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс не будет принимать в свой состав Украину ускоренным путём в обход существующих правил.

Днём ранее глава СВР России поделился мнением, что утверждения политиков Запада о вероятной отправке военных контингентов на Украину крайне безответственны.

В марте Нарышкин говорил о наличии сведений о намерении Франции отправить 2 тыс. военных на Украину. Он напомнил о печальной судьбе всех завоевателей, приходивших в Русский мир, и пригрозил, что французских военнослужащих ждёт то же самое.