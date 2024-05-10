Москва, 10 мая, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не будет принимать в свой состав Украину ускоренным путём в обход существующих правил, считает глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Думаю, что нет», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса, пройдёт в столице Соединённых Штатов Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. Участниками встречи станут делегации 32 стран — членов Североатлантического альянса, а также представители других приглашённых государств и организаций.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщало, что лидеры стран НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности.

Старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт 29 апреля также дал понять, что Украину не примут в НАТО ещё как минимум несколько лет.