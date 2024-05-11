Москва, 11 мая, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Очередные обстрелы Белгородской и Курской областей со стороны Украины, в результате которых погибли мирные жители, будет расследовать СК России, сообщает 11 мая пресс-служба ведомства.

Елизавета Демидова/ТАСС Белгородская обалсть. Поселок Дубовое

В Грайворонском округе Белгородской области при атаке украинского беспилотника один мужчина погиб, ещё один получил ранения. В Белгородском районе была ранена женщина.

В городе Судже Курской области украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет, в результате чего погиб мирный житель.

Ещё один беспилотник атаковал Кировский район Донецка, пострадала женщина. Ленинский район города подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, когда там готовили автопробег в честь 10-летия Донецкой Народной Республики. Люди погибли и получили ранения.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные нанесли удар по Кировскому району Донецка с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Одна из ракет попала в ресторан «Парадиз», погибли три человека: сотрудница и два посетителя. Ещё восемь человек пострадали.

В Судже пострадавшего при атаке дрона мужчину оперативно доставили в районную больницу и оказали первую помощь. Но из-за тяжёлых ранений он скончался, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

В белгородском селе Новостроевка-Первая украинский дрон атаковал стоящий у обочины грузовой автомобиль. В результате были ранены двое мужчин, один из них скончался.