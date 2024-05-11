Донецк, 11 мая, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) 11 мая по предварительной информации погиб мирный житель, ещё четверо ранены. Об этом сообщил глава администрации района Юрий Будрин.

Соцсети

«Обстрел пришёлся прямо по зданию одного из ресторанов. Предварительно есть информация об одном погибшем и четырёх раненых мирных жителях», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

СМИ уточняет, что здание ресторана разрушено практически полностью.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888122" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, что 11 мая боевики киевского режима нанесли удар по району Донецка, где собирались участники автопробега ко Дню Донецкой Народной Республики.

11 мая президент РФ Владимир Путин поздравил жителей ДНР с 10-летием её образования. Он подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что продолжающееся освобождение территории Донецкой Народной Республики от ВСУ привело к тому, что противник потерял возможность наносить удары по Донецку из артиллерии, но обстрелы не прекратились, теперь ВСУ используют дальнобойное оружие.