Москва, 9 мая, 2024, 08:07 — ИА Регнум. В Одесской области в ночь на 9 мая зафиксировано три «прилёта» в районе портов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Три «прилёта» в Одесской области. Знаем про хороший «прилёт» в Ильичевск (сейчас Черноморск), в районе порта», — сказал Лебедев.

Кроме того, сообщают о «прилёте» в порт в Аккермане, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымским мосту, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин 11 апреля заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.