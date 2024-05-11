Суджа, Курская область, 11 мая, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Мужчина умер в больнице после того, как украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже Курской области, сообщил 11 мая губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель», — написал он.

По словам курского губернатора, мужчину оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью, он скончался.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — добавил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, за минувшую ночь, с 10 на 11 мая, российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, сообщили в Минобороны.

Были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.

Поздним вечером 10 мая в Курской области отразили атаку украинского беспилотника. Российские силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Примерно за полчаса до этого местное население предупредили об опасности атаки дронов.