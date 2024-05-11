Ростовская область, 11 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Ростовской области на станции Куберле задержали выезд пяти пассажирских поездов. Там в ночь на 11 мая произошёл сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерны с топливом. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

СКЖД

«В настоящее время задержаны пассажирские поезда № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск — Тында и № 14 Имеретинский курорт — Саратов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиров поездов дальнего следования, задержка которых составила более четырёх часов, обеспечат питанием.

Пресс-служба добавила, что пассажиры поезда № 368 Кисловодск — Киров, следующие до Волгодонска, были отправлены в пункт назначения автобусами.

«Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск — Киров возобновил движение по альтернативному маршруту», — отмечается в сообщении.

Кроме того, из-за ЧП сократили маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники, пояснила компания.

Также сообщается, что на станции Куберле продолжаются восстановительные работы, пожар был потушен.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая стало известно, что в Ростовской области в районе станции Куберле сошёл с рельсов электровоз грузового состава. В результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожная ветка в сторону курортов юга России оказалась полностью заблокирована. Задержали выезд порядка десяти поездов.

В Улан-Удэ 1 мая три вагона с углём сошли с рельсов. Это произошло при производстве маневровых работ. Люди не пострадали.

Месяцем ранее, 2 апреля, в районе подмосковного города Дмитрова десять вагонов товарного поезда сошли с рельсов на объездном кольце. Это произошло из-за повреждения путей, поскольку из-за талых вод частично разрушилась насыпь.