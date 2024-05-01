Улан-Удэ, 1 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Три гружённых углём вагона сошли с рельсов в Улан-Удэ. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«На подъездном пути необщего пользования Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода при производстве маневровых работ произошёл сход трех полувагонов, гружённых углём», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов не приостанавливали. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

В прокуратуре сообщили, что организовали проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты осмотрели место аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля в районе города Дмитрова в Подмосковье с рельсов сошли десять вагонов товарного поезда. Авария произошла на объездном кольце из-за повреждения путей. Из-за талых вод начала разрушаться насыпь. В результате ЧП никто не пострадал. На движении поездов эта ситуация не отразилась.