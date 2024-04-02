Десять вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Подмосковье
Дмитров , Московская область, 2 апреля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В районе города Дмитрова в Подмосковье с рельсов сошли десять вагонов товарного поезда, сообщил 2 апреля Telegram-канал «112».
На видео попали семь перевернувшихся вагонов.
Сход с рельсов произошёл на объездном кольце из-за повреждения путей. По данным канала, из-за талых вод начала разрушаться насыпь.
В результате аварии никто не пострадал. Ремонтные бригады устраняют последствия ЧП и ремонтируют пути. На движении поездов эта ситуация не отразилась.
Как сообщало ИА Регнум, 18 марта перегона Бамовская — Горелый на Забайкальской железной дороге 20 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов из-за столкновения с легковой машиной. Водитель автомобиля попал в больницу, локомотивная бригада не пострадала.
В конце января на станции Апрелевка в Подмосковье у пригородной электрички в середине состава сошли с рельсов колёсные пары. Пассажиров вывели через головной вагон. В результате инцидента никто не пострадал.