Дмитров , Московская область, 2 апреля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В районе города Дмитрова в Подмосковье с рельсов сошли десять вагонов товарного поезда, сообщил 2 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На видео попали семь перевернувшихся вагонов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878727" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 10 вагонов товарняка сошли с рельс под Дмитровом Московской области

Сход с рельсов произошёл на объездном кольце из-за повреждения путей. По данным канала, из-за талых вод начала разрушаться насыпь.

В результате аварии никто не пострадал. Ремонтные бригады устраняют последствия ЧП и ремонтируют пути. На движении поездов эта ситуация не отразилась.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта перегона Бамовская — Горелый на Забайкальской железной дороге 20 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов из-за столкновения с легковой машиной. Водитель автомобиля попал в больницу, локомотивная бригада не пострадала.

В конце января на станции Апрелевка в Подмосковье у пригородной электрички в середине состава сошли с рельсов колёсные пары. Пассажиров вывели через головной вагон. В результате инцидента никто не пострадал.