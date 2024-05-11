Вашингтон, 11 мая, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Вашингтон должен заняться подготовкой почвы для скорейшего заключения мирного соглашения по Украине, вопреки трудностям. Об этом 8 мая написал аналитик Марк Эпископос в статье для газеты The Hill.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«Мирное соглашение потребует от Запада и украинского руководства трудных решений прямо сейчас во избежание худших исходов позднее», — отметил эксперт.

По его убеждению, дальнейшие попытки Запада нанести России военное поражение не имеют смысла. Москва обладает решающим преимуществом, позиции Киева при этом стремительно ухудшаются.

Эпископос напомнил о слабом интересе Запада к мирным условиям России, вызывающим раздражение ещё в 2022 году. Сейчас такое положение приводит к ещё большему непониманию, заключил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, Белому дому нужно объяснить Киеву, что его цель по возвращению под контроль утраченных территорий далека от реальности. Об этом 9 мая написал американский журнал Foreign Policy. Вашингтону следовало бы способствовать российско-украинским переговорам. Благоприятное время для дипломатического урегулирования может наступить летом 2024 года, отметили в публикации.

Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис отметил, что Украине нужно быстрее добиваться мирных переговоров с Россией для завершения конфликта на имеющихся сейчас условиях, иначе её ждёт полное поражение. Американская военная помощь этого не изменит. Вашингтон мог бы работать с Киевом и Москвой ещё в декабре 2021 года для поиска соглашения, способного предотвратить начало специальной военной операции, включая вопрос о членстве Украины в НАТО и её нейтральный статус. Теперь же украинские власти требует ещё больше финансирования, так как уже выделенной помощи, возможно, хватит только на 2024 год, пояснил Дэвис.