Вашингтон, 11 мая, 2024, 02:43 — ИА Регнум. У Вашингтона нет оснований предполагать нецелевое использование вооружений, переданных Украине. Это указали в докладе американской администрации, адресованном Конгрессу.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, не совместимых с намеченными», — отметили авторы.

Доклад для конгрессменов подготовили по итогам проверки сведений о возможном нецелевом использовании Украиной американской помощи.

Как передавало ИА Регнум, по данным Пентагона, за годы правления Джо Байдена объём помощи США Украине превысил 51 млрд долларов. Из них 50,6 млрд были переданы Киеву с момента начала спецоперации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в феврале называл поставки оружия Киеву нарушением норм международного права. По его словам, ещё десять лет назад у ВСУ не было такого количества вооружения из стран НАТО, но по прошествии времени ситуация поменялась. Для обстрелов гражданских объектов вооружённые формирования Украины часто используют реактивные системы залпового огня HIMARS и Vampire натовского производства, артиллерийские системы М777, в том числе кассетные боеприпасы. Также фиксируется увеличение количества различных типов беспилотников, отметил Бастрыкин.