Тбилиси, 10 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Парламент Грузии рассмотрит проект закона об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении на следующей неделе, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Александр Шламов/Sputnik/РИА Новости

«Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, а также текущие вопросы и законопроект, который на следующей неделе будет рассмотрен в третьем чтении», — уточнил Папуашвили после заседания парламентского большинства.

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси начались протестные акции. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут, несмотря на протесты. Он также пригрозил, что власти могут запретить партии, которые организовывают беспорядки на акциях.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 1 мая заявил, что Грузия рискует потерять возможность вступить в ЕС и НАТО, если в стране примут закон об иноагентах.

10 мая полицейские в Тбилиси на стихийной акции протеста задержали несколько человек. Авторы пояснили, что после ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке. В какой-то момент стихийное шествие повернуло к парламенту.

Вместе с тем издание «Sputnik Грузия» со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ) страны заявляло, что провокации на акциях против закона об иноагентах в Грузии финансируются из-за границы.