Нью-Дели, 10 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Мужчина похитил восьмилетнюю девочку в Нью-Дели и несколько часов истязал её. Ребёнка спасли через сутки, сообщает 10 мая индийский телеканал NDTV.

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Днём 6 мая мужчина по имени Арджун увидел играющую девочку в районе Котла Мубаракпур и заманил её к себе домой. В полиции сообщили, что девочка подверглась «жестокому обращению». На её теле остались следы травм, в том числе от зубов мужчины.

Арджуна арестовали за похищение и сексуальные домогательства к ребёнку, он сознался в совершённом преступлении. Девочка находится в больнице в стабильном состоянии, ей предстоит преодолеть психологические последствия нападения.

Полицейские нашли ребёнка по записям с камер видеонаблюдения. Операция по спасению заняла 24 часа. Арджун был одиночкой и отличался психопатическим характером, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в Индии распространено сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек, принадлежащих к низшей касте неприкасаемых. В 2021 году широкий резонанс вызвала гибель девятилетней девочки в Нью-Дели, которая якобы умерла от удара током возле крематория, куда отправилась за водой. На теле остались следы насилия, но труп быстро кремировали. Родители обвинили в изнасиловании и убийстве ребёнка четверых мужчин, в том числе главного священника крематория. Полиция возбудила против них уголовное дело.

Ранее в одном из детских домов на востоке Индии были изнасилованы десятки девочек, одна скончалась от побоев. Медицинское обследование показало, что насилию подверглись по меньшей мере 29 девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Полиция арестовала десять подозреваемых, в том числе сотрудников детского дома и государственных служащих.