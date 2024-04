В Индии на улицу вышла мать в знак протеста после убийства единственного ребенка. Ее 9-летняя дочка не вернулась после того, как вышла набрать воды. Женщине сообщили, что девочку убило током около крематория, но почему-то на ее теле были обнаружены следы насилия. Вопреки возражениям матери, тело кремировали еще до того, как приехал отец. Таким образом были уничтожены все улики изнасилования. Такая жестокость вызвала новую волну протестов в Нью-Дели, где и так широко распространено сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек, принадлежащих к низшей касте неприкасаемых. Именно к этой касте принадлежал убитый ребенок. Родители утверждают, что девочку изнасиловали и убили четверо мужчин, среди которых был главный священник крематория. В деле замешана полиция Дели, которая позволила преступникам уничтожить возможные улики. Правозащитные органы халатно провели расследование, успокоившись на получении одной жалобы, в которой повторялась версия об убийстве током. «Священник сказал: «Не шумите, не кричите, иначе вам придется долго разбираться в суде», — поведала мать девочки в интервью The New York Times и добавила, — если она умерла от электрического тока, почему он поспешил кремировать ее без протокола?» Отметим, что индийский закон запрещает раскрывать имена жертв изнасилования или их семей. Лидеры оппозиции осудили полицию Нью-Дели, подчиняющуюся правительству премьер-министра Нарендры Моди. Выступающие за права молодежи и женщин оппозиционеры пришли со свечами к парламенту страны, требуя «справедливости для дочери нации». Этот лозунг часто звучит на фоне повторяющихся жестоких нападений в Индии. Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times. Многие выразили сожаление, но нашлись и те, кто негативно отнесся к самой Индии, назвав страну местом для животных. Такое обвинения не учитывают тот факт, что животная натура и жестокость присуща абсолютно всем людям, а не только гражданам Индии. Однако в этой стране проблема заключается в том, что правительство очевидно не прикладывает достаточных усилий, чтобы взять под контроль эту жестокость с помощью развития культурного уровня и ответственной работы правозащитных органов. «Для Индии это не является новостью. Вчера в дом олимпийского игрока из касты неприкасаемых бросили камень за то, что он не выиграл матч. Линчевание меньшинств тут — обычное дело. Но так как это большой рынок, считается, что все в порядке», — отмечает @usman_AI_dev. «Она же человек. Такая же, как вы и я. Она одна из нас», — пишет@tengu1643 и получает ответ от @james_johnson 3 : «Нет, это не так. К низшим кастам в Индии относятся хуже, чем к животным. С коровами обходятся лучше». «Самое грустное то, что это произошло с ребенком. ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЕЙ ТОЛЬКО 9 ЛЕТ!!!» — указывает @DonaldTrumpsBu5. «Там коровы больше защищены, чем женщины», — продолжает @therandomlee. «Что происходит с людьми?! Бедная девочка — так не может продолжаться! Я просто не понимаю, как кто-то может так поступать», — негодует @jgirlie8. «Варварское женоненавистническое общество», — злится @stoicwoof. «Это культурное наследие, оставленное британским колониальным правлением, верно?» — спрашивает @L7tUDryV3d7cvac и получает ответ от @watchandcringe: «Нет, это остатки кастовой системы, созданной в древней Индии. Британцы адаптировали свою систему управления, чтобы воспользоваться преимуществами, но нет, они не создавали ее. Нынешнее индийское правительство и полиция делают очень мало для защиты касты неприкасаемых, члены которой преимущественно являются жертвами». «Если в Индии будет принят закон, согласно которому будут кастрировать осужденных насильников, то число изнасилований сократится как минимум на 90%», — считает @Matgoolys1. «Честно говоря, надоели законы. Для этих девушек нет справедливости. Люди должны выйти на улицы, чтобы устроить старый добрый самосуд. Хватит, хватит!» — комментирует @baronessvonbli. «Что за больные животные так поступают???» — восклицает @MonikaG44873734 и получает ответ от @ka_mct15: «Животных оскорбила бы такая метафора».

Дмитрий Налбандян. Индия. Дели. Президентский дворец

Женщина. Индия. (сс) Kandukuru Nagarjun

«Одна и та же ерунда с Индией», — отмечает @MoonTauf. «WTF… подождите, это в Индии. Тогда ладно. Совсем не удивлен», — пишет @Rosekwong. «Индия остановилась во времени. Их управление страной; они держат людей глупыми, бедными и безнадежными. Только хаос…» — сожалеет @NortonZanella. «Эта отвратительная страна. Вчера люди из других каст забросали камнями и унизили семью олимпийского хоккеиста, так как они из касты неприкасаемых. В этой стране распространены расизм, сексуальное насилие и преследование меньшинств. ООН следует принять меры против Моди», — комментирует @usman_AI_dev. «Индия — это второе имя для террора в отношении всех слабых и меньшинств», — считает@MohamadAliKhan. «Насилие над детьми, изнасилование, убийство, уничтожение улик, уклонение от ареста, что еще. Они заслуживают смерти», — злится @therandomlee.