Москва, 10 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, где пройдёт обсуждение его кандидатуры на пост премьер-министра России.

РИА Новости/Александр Астафьев Михаил Мишустин

Отмечается, что Мишустин начал встречи с думскими фракциями. Первая среди них — КПРФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Руководители фракций Госдумы заявили о готовности поддержать эту кандидатуру.

Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций. В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи, отметил Володин.

Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Также стало известно, что Совет Федерации РФ может собраться 14 мая для обсуждения кандидатур глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Счётной палаты.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.