Москва, 10 мая, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Совет Федерации РФ соберётся 14 мая для обсуждения кандидатур глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Счётной палаты. Перед этим пройдут заседания профильных комитетов, сообщил источник Sputnik.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Да, это точно», — ответил источник радио на вопрос собеседника агентства.

Вместе с тем он добавил, что пленарное заседание верхней палаты Федерального собрания состоится днём, однако часть заседаний профильных комитетов состоится 13 мая.

Согласно регламенту СФ, кандидатуры соответствующих ведомств предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. После этого выносится заключение по всем кандидатурам.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Представление по кандидатуре Мишустина внёс в Госдуму президент Владимир Путин. Все фракции проведут обсуждения по этому вопросу, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Госдумы, которое будет транслироваться на «Дума ТВ».

Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций. В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи, отметил Володин.

Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, под руководством которого правительство проработало более четырёх лет.