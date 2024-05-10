В Словакии удвоилось число украинцев, бежавших от мобилизации
УНН: в Словакии вдвое выросло число бежавших с Украины уклонистов
Киев, 10 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. В Словакии вдвое выросло число уклонистов, бежавших с Украины от мобилизации. С начала 2024 года словацкие правоохранители задержали 338 мужчин, которые пытались нелегально попасть на территорию страны, сообщают «Украинские национальные новости» (УНН).
«За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18–60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, сообщила словацкая пограничная полиция», — следует из публикации.
Как заявила пресс-секретарь полиции Словакии Агнеса Коперницка, только в мае словацкие правоохранители задержали 45 мужчин. По её данным, за этот же период в 2023 году полиция задержала четыре человека.
Ранее ИА Регнум сообщало, что украинец, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать на территорию Румынии. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он — женщина. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Издание «Страна. ua» сообщало, что на Украине возле границы с Молдавией скопились автомобили, брошенные на трассе уклонистами, решившими пешком уйти в другую страну. Украинское издание отметило, что у брошенных автомобилей номера разных регионов страны.
Государственная пограничная служба Украины 24 апреля сообщила о задержании жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии. Он использовал надувной матрас, мужчину заметили с помощью беспилотника и отправили за ним пограничников на лодке.
В марте украинские пограничники задержали четверых мужчин с резиновой лодкой в 100 м от границы с Венгрией. Они признались, что хотели сбежать за границу, переплыв реку Тиса.