Киев, 10 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. В Словакии вдвое выросло число уклонистов, бежавших с Украины от мобилизации. С начала 2024 года словацкие правоохранители задержали 338 мужчин, которые пытались нелегально попасть на территорию страны, сообщают «Украинские национальные новости» (УНН).

Global Look Press

«За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18–60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, сообщила словацкая пограничная полиция», — следует из публикации.

Как заявила пресс-секретарь полиции Словакии Агнеса Коперницка, только в мае словацкие правоохранители задержали 45 мужчин. По её данным, за этот же период в 2023 году полиция задержала четыре человека.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинец, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать на территорию Румынии. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он — женщина. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Издание «Страна. ua» сообщало, что на Украине возле границы с Молдавией скопились автомобили, брошенные на трассе уклонистами, решившими пешком уйти в другую страну. Украинское издание отметило, что у брошенных автомобилей номера разных регионов страны.

Государственная пограничная служба Украины 24 апреля сообщила о задержании жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии. Он использовал надувной матрас, мужчину заметили с помощью беспилотника и отправили за ним пограничников на лодке.

В марте украинские пограничники задержали четверых мужчин с резиновой лодкой в 100 м от границы с Венгрией. Они признались, что хотели сбежать за границу, переплыв реку Тиса.