Киев, 31 марта, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Государственная погранслужба Украины задержала четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Михаил Палинчак/ТАСС

«Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Намерений незаконно добраться до Венгрии задержанные не скрывали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за организацию такого «тура» каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов.

Как передавало ИА Регнум, в марте на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего одессита. Он планировал переплыть ещё и реку Днестр, но застрял на первом водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам рассказал местный житель. После осмотра медики констатировали у одессита переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.

С заявлениями о необходимости массовой мобилизации в ряды ВСУ выступали многие западные руководители и эксперты. В частности, к дополнительной мобилизации призывал киевский режим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, а бывший начальник Генштаба армии Польши генерал Раймонд Анджейчак отмечал, что ВСУ для успешного противостояния с Россией не хватает 10 миллионов бойцов.