Калуга, 10 мая, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Возникший после падения украинского беспилотника пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Дзержинском районе Калужской области ликвидировали. Пострадавших нет, сообщил ранним утром 10 мая губернатор региона Владислав Шапша.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия», — написал Шапша в Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что ВСУ атаковали Калужскую область в ночное время. После падения БПЛА на предприятии вспыхнул пожар.

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 мая украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по калужскому НПЗ рядом со станцией Полотняный Завод, уточнили в ЕДДС администрации Дзержинского района. От удара БПЛА произошло возгорание. По словам очевидцев, до возникновения пожара были слышны гул и несколько взрывов.

В ночь с 9 на 10 мая в подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На территории падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.

В ночь на 27 апреля ВСУ атаковали территорию завода в городе Славянске-на-Кубани, обошлось без пострадавших, подтвердил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский. По его словам, резервуарный парк завода не пострадал, сработала выстроенная система защиты. В результате атаки БПЛА повреждение получила ректификационная колонна, возникшее возгорание ликвидировали.