Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 27 апреля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Украинские боевики в ночь на 27 апреля атаковали территорию завода в городе Славянске-на-Кубани, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

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«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну», — написал Синяговский в Telegram-канале.

По его словам, резервуарный парк завода не пострадал, сработала выстроенная система защиты. В результате атаки БПЛА повреждение получила ректификационная колонна, возникшее возгорание ликвидировали, добавил глава района.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 27 апреля в Краснодарском крае российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Всего было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. По данным властей, пострадавших и серьёзных повреждений нет.

В брянском селе Курковичи 25 апреля при атаке украинского беспилотника на автобус пострадали четыре человека, включая 14-летнего ребёнка. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что раненых доставили в медучреждения.

Британский журнал The Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ сообщил, что власти Украины проигнорировали просьбы США не атаковать объекты российской инфраструктуры. По данным издания, в Белом доме недовольны действиями Киева, который стремится атаковать дронами российские нефтеперерабатывающие заводы. В Вашингтоне опасаются, что результатом таких ударов станет рост цен на нефть. Также в США не исключают, что Россия нанесёт ответные удары и в итоге Украина «рискует остаться проигравшей стороной».