Харьков, Украина, 10 мая, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Взрывы ночью 10 мая были слышны в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков без света

Издание со ссылкой на местных жителей написало, что в Харькове был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги в области. Чуть позже прогремел ещё один взрыв.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02:37 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 10 мая взрывы прогремели в Николаевской области.

Также ночью сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской и Николаевской областей.

В ночь на 10 мая в подмосковном Подольске силы ПВО уничтожили беспилотник на пути к столице России —мэр Москвы Сергей Собянин.