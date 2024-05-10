Киев, 10 мая, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Украинские власти рассмотрят возможность запуска процедуры блокировки счетов и наложения взысканий на имущество уклонистов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук.

Сергей Корсун ИА REGNUM Побег с Украины

Он напомнил, что ранее украинским законодательством были предусмотрены штрафы в отношении уклонистов. Принятые сейчас законы существенно повысили размер взысканий. Вероятно, Украина столкнётся с массовой неуплатой этих штрафов, так как люди не захотят их оплачивать или у них не будет денег на это. В этом случае задействуют процедуру исполнительного производства, что позволит блокировать счета и накладывать взыскание на имущество уклонистов, пояснил депутат.

Осадчук добавил, что соответствующий закон вступит в силу в конце мая.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Основная часть норм закона вступит в силу через месяц.

Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, уточнили категории лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК. Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

В апреле глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство располагает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Розыск уклоняющихся от мобилизации сотрудники полиции осуществляют только после письменного обращения из военкомата, отметил он.