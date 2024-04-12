Киев, 12 апреля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. В МВД Украины имеется информация о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК (территориальных центров комплектации, аналога военкоматов. — Прим. ИА Регнум), возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК», — пояснил министр.

При этом розыск уклоняющихся от мобилизации сотрудники полиции осуществляют только после письменного обращения из военкомата, добавил Клименко.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации в стране. Проект поддержали 283 депутата, против проголосовал 21 человек, воздержались 15. Новым законом ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, внесено уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

В марте погранслужба Украины задержала четверых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией по реке Тиса на лодке. По данным ведомства, за организацию «тура» каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов.

В этом же месяце на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего одессита. Он планировал переплыть ещё и реку Днестр, но застрял на первом водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам рассказал местный житель. После осмотра медики констатировали у одессита переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.

С февраля 2022 года на Украине объявили мобилизацию. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, стали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте, также на улицах.