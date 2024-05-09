Киев, 10 мая, 2024, 02:50 — ИА Регнум. В столице Украины промышленным потребителям ограничили подачу электричества. Об этом 9 мая сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объёмы потребления в пиковые часы», — уточнили в Telegram-канале КГВА.

При этом бытовых потребителей не ограничили при использовании электричества. Попко лишь призвал жителей Киева экономить электроэнергию, особенно в вечернее время, ответственно относиться к потреблению, чтобы помочь энергосистеме.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко оценил в $1 млрд ущерб энергетике страны. По его словам, наиболее серьёзные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, а также системы передачи энергии и энергообъекты. Очевидно, что суммы ущерба будут расти, заявил он.

Компания «Укргидроэнерго» 9 мая проинформировала о выводе двух гидроэлектростанций из эксплуатации из-за повреждений. На восстановление уйдёт много времени и средств. Какие именно ГЭС были поражены, компания не уточнила.

Президент России Владимир Путин 11 апреля заявлял, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по российским энергообъектам, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.