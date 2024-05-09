Киев, 9 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Две гидроэлектростанции на контролируемой киевским режимом территории получили «значительные поражения» и были выведены из эксплуатации, сообщила 9 мая компания «Укргидроэнерго».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Восстановление займёт значительное время, сказано в сообщении.

«На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств», — отметила пресс-служба компании.

Какие именно ГЭС были поражены, «Укргидроэнерго» не уточнила. Киевское издание «Страна. ua» ранее сообщало, что одна из этих станций — Кременчугская ГЭС.

Как информировало ИА Регнум, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Всего на контролируемой киевским режимом территории были повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Потеряно до восьми гигаватт энергогенерации, а стоимость восстановления объектов составляет не менее 1 млрд долларов, сообщал он.

8 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что ВС РФ в ответ на удары противника по объектам российской энергетики нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. Поражались, в частности, объекты энергетики и ВПК.