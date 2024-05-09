Берлин, 9 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Белый шпиц по кличке Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал отвлекающим манёвром во время парада Победы на Красной Площади. Об этом в статье для Bild написал эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

РИА Новости Шпиц Умка

По его мнению, на параде не хватало гостей из-за рубежа, погода в Москве была промозглой и даже шпиц лидера Белоруссии Умка выглядел не совсем счастливым среди падающего снега и при температуре воздуха около нуля градусов. Вместе с тем Рёпке отметил, что именно эта собака может запомниться международной аудитории.

По словам немецкого журналиста, Лукашенко, начиная с 2021 года, постоянно появляется на публике с Умкой.

Как передавало ИА Регнум, Александр Лукашенко 8 мая направился с рабочим визитом в Москву, где принял участие в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета. Также лидер Белоруссии участвовал в параде Победы на Красной площади.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Путин уточнил, что эта встреча длилась долго и расстались они довольно поздно. Лукашенко уточнил, что около 03:00 ночи.

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