Белгородская область, 9 мая, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, погибла мирная жительница, сообщил 9 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«К большому горю, погибла мирная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — написал он.

По его словам, различные повреждения зафиксированы в четырёх частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в результате обстрела загорелась хозпостройка на территории частного домовладения.

«Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — добавил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 9 мая под огнём украинских боевиков оказались город Белгород и Белгородский район. Ранения получили 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди пострадавших — 11-летняя девочка.

В ночь на 9 мая в Белгороде трижды объявлялась ракетная опасность. Также в областном центре и регионе ракетную опасность объявляли 7 и 8 мая.

Минобороны 9 мая проинформировало, что минувшей ночью средствами ПВО в нескольких регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.