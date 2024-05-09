Варшава, 9 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. В Польше прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности выехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, сообщили 9 мая в Национальной прокуратуре.

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Отмечается, что прокуратура направила ходатайство в суд о выдаче постановления, которое разрешает привлечь к уголовной ответственности Шмидта по обвинению в шпионаже, а также о выдаче разрешения на его задержание и временный арест.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске заявил, что его обращение к властям Белоруссии с просьбой предоставить политическое убежище вызвано несогласием с политикой польских властей и опасениями относительно собственной безопасности.

Судья также отметил, что покинул Польшу из-за преследований, которые начались вследствие его несогласия с политикой Варшавы. Шмидт заявил, что действия, осуществляемые властями Польши под влиянием США и Великобритании, ведут страну к войне.

Ранее Шмидт занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сообщил, что Шмидт имел доступ к секретным документам.