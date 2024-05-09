Анкара, 9 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Решение властей Турции о прекращении торговли с Израилем остаётся в силе и будет действовать до прекращения атак в секторе Газа, заявил министр торговли республики Омер Болат.

Известия/Алексей Майшев

Таким образом он опроверг заявления Израиля о якобы смягчении санкций со стороны Анкары.

«Заявления министра иностранных дел Израиля — это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по торговле с Израилем. Оно остается в силе», — написал Болат в соцсети X.

По его словам, прекращение торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будут выполнены условия Турции, которые касаются прекращения атак Израиля на Газу, обеспечения постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая израильский министр иностранных дел Исраэль Кац сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы уже отменил ряд ограничений на торговлю его республики с Израилем, введённых из-за ситуации в секторе Газа.

Отношения Израиля и Турции резко ухудшились на фоне обострения палестино-израильского конфликта. 3 мая Эрдоган информировал, что Турция прекратила торговый оборот с Израилем в размере 9,5 млрд долларов. По его словам, Турция была вынуждена принять меры и сделать шаг, который требовался.

Турецкий телеканал TRT Haber 9 апреля сообщил, что Анкара приняла решение ввести ограничения на экспорт товаров в Израиль. Предполагалось, что на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива и моторных масел.