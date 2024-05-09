Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже отменил ряд ограничений на торговлю его республики с Израилем, введённых из-за ситуации в секторе Газа, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац на своей странице в соцсети X.

ТАСС/dpa/picture-alliance Реджеп Тайип Эрдоган

«Эрдоган отозвал или отменил многие из торговых ограничений, и урок очевиден. Мы не должны уступать угрозам диктатора, и мы должны создавать альтернативы», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, отношения Израиля и Турции резко ухудшились на фоне обострения палестино-израильского конфликта. 3 мая Эрдоган информировал, что Турция прекратила торговый оборот с Израилем в размере 9,5 млрд долларов. По его словам, Турция была вынуждена принять меры и сделать шаг, который требовался.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на турецких чиновников сообщало, что Турция полностью прекратила всю торговлю с Израилем на фоне продолжающейся военной операции израильских Вооружённых сил в секторе Газа. В 2023 году объём товарооборота между странами составил $6,8 млрд. Крупнейшей статьёй экспорта Турции в Израиль стали железо и сталь.

Турецкий телеканал TRT Haber 9 апреля сообщил, что Анкара приняла решение ввести ограничения на экспорт товаров в Израиль. Предполагалось, что на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива и моторных масел.