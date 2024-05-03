Анкара, 3 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Турция прекратила торговый оборот с Израилем в размере 9,5 млрд долларов. Об этом 3 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле.

Francisco Seco/AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«События, развернувшиеся между Израилем и Палестиной, неприемлемы. Израиль убил 40-45 тыс. палестинцев. Нам, как мусульманам, невозможно было просто наблюдать», — сказал он.

По его словам, Турция была вынуждена принять меры и сделать шаг, который требовался. В результате торговый оборот, который составлял 9,5 млрд долларов, прекратили.

Как ранее передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщило, что Турция полностью прекратила всю торговлю с Израилем на фоне продолжающейся военной операции израильских вооружённых сил в секторе Газа. В 2023 году объём товарооборота между странами составил $6,8 млрд. Крупнейшей статьёй экспорта Турции в Израиль стали железо и сталь.

Турецкий телеканал TRT Haber 9 апреля сообщил, что Анкара приняла решение ввести ограничения на экспорт товаров в Израиль. Предполагалось, что на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива и моторных масел.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила принять новые меры против Израиля. Эти ограничения одобрил Эрдоган, их обещали реализовать без промедления.