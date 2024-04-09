Анкара, 9 апреля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Турция приняла решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт товаров в Израиль. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

ТАСС/Tolga Ildun/ZUMA Press Wire)

Отмечается, что на первом этапе эта мера коснётся 54 товаров, в том числе минеральных удобрений, авиационного топлива и моторных масел. Решения будут реализованы министерством торговли страны.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара решила принять новые меры против Израиля. Эти ограничения одобрены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и будут реализованы без промедления.

Как передавало ИА Регнум, источники газеты Sabah заявили, что Турция готова стать мирным гарантом для Палестины за счёт гуманитарного, политического и военного присутствия в регионе. Также отмечается, что на повестку дня вновь вынесут предложение Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе.