Киев, 9 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В городе Прилуки Черниговской области на севере Украины прогремел взрыв, сообщает 9 мая украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Прилуках был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На фоне сигналов тревоги также в ночь на 8 мая взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях на фоне взрывов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.