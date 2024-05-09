Замначальника угрозыска Рязанской области Цыплакова арестовали за убийство
Рязань, 9 мая, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова обвиняют в незаконной охоте и убийстве одного из егерей, он арестован на два месяца по решению суда. Об этом сообщило 8 мая издание «Коммерсантъ».
Ходатайство следствия об аресте Цыплакова рассматривал Советский районный суд Рязани. Ранее по решению того же суда под стражу поместили бывшего сотрудника полиции Станислава Костина.
По версии следствия, в феврале Цыплаков, Костин и ещё шесть человек охотились на лося неподалёку от села Собчаково в Рязанской области. Охотники отправились в лес на пяти снегоходах и вернулись с добычей. Местный житель Сергей Пентелин, который помогал им в качестве загонщика, пропал. Возбудили уголовное дело, тело егеря не нашли.
Полковнику Цыплакову, отмечает издание, предъявили обвинение по статьям 105 и 258 УК РФ, об убийстве и участии в незаконной охоте. Костину инкриминируют участие в незаконной охоте и укрывательство преступления (статья 316 УК РФ).
Участники охоты рассказали, что никаких преступлений во время охоты совершено не было, а загонщик, никого не предупреждая, куда-то ушёл. Цыплаков вину не признаёт.
Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Тюмени сотрудник полиции во время охоты ранил человека в лесу, когда пристреливал карабин. Участковый заметил движение в кустах и, подумав, что это дикий зверь, выстрелил. Жертвой стал случайный человек, который, к счастью, выжил. Было возбуждено уголовное дело.
В апреле 2021 года смертельное ранение во время охоты получил начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов. В убийстве заподозрили сторожа охотхозяйства, который в тот момент был пьян. Охота, как отмечалось, была законной: мужчины добывали кабанов, отстрел которых разрешили в связи с африканской чумой свиней.
В 2010 году председатель межрегиональной профсоюзной организации компании «Газпром» Владимир Бабкин застрелил на охоте заместителя гендиректора компании «Газпром-Надым» Константина Павлова. Трагедия произошла в Чайковском районе Пермского края. Бабкин принял Павлова за кабана и выстрелил ему в живот. В больнице спасти пострадавшего не смогли. На месте происшествия обнаружили мёртвого лося, разрешения на отстрел которого у охотников не было.