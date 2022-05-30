Тюменский полицейский ранил человека на охоте
Тюмень, 30 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Тюмени началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении участкового, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По версии следствия, 22 января 2022 года в Тюмени сотрудник полиции во время охоты ранил человека в лесу, когда пристреливал карабин. Участковый заметил движение в кустах и, подумав, что это дикий зверь, выстрелил. Жертвой стал случайный человек, который, к счастью, выжил.
Подсудимый признаёт свою вину. Потерпевшим заявлен иск о возмещении морального ущерба в размере 1,2 млн рублей.
Следующее судебное заседание состоится 8 июня 2022 года в 10:00 (8:00 мск).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае полицейский погиб во время охоты на медведя