Москва, 9 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, в ходе спецоперации на Украине они сражаются с последователями нацизма. Об этом говорится в поздравлении и. о. министра обороны Сергей Шойгу по случаю Дня Победы, опубликованном 9 мая в Telegram-канале Минобороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства», — отметил Шойгу.

Он напомнил, что фронтовики и партизаны проявили беспримерный героизм, труженики тыла — самоотверженность, а узники фашистских лагерей — стойкость. Память об этом не тускнеет спустя много лет.

Шойгу отметил мужество и несгибаемую силу духа, удивительную взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма, которую проявил в суровые военные годы советский народ.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. В своей речи он подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.