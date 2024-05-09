Москва, 9 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Запад оправдывает нацизм и занимается реваншизмом в рамках своей политики, направленной на разжигание новых конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве.

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«Реваншизм, издевательства над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию всё новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития» — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе парада Победы на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне.