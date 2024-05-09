Москва, 9 мая, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу с нацизмом, традиции союзничества. Об этом заявил президент Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве.

Кадр из видео

Он отметил, что в западных странах хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но в России помнят, в каких именно грандиозных битвах решалась судьба человечества. Они происходили под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом.

Первые три года, когда на вермахт работала почти вся Европа, Советский Союз практически в одиночку вёл борьбу с нацистами. Россия вместе с тем никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников, подчеркнул глава государства.

«И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», — сказал Путин, отметив отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан и мужество китайского народа, который сражался против агрессии милитаристской Японии.

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Как сообщало ИА Регнум, в параде Победы приняли участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. На Красную площадь вынесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации, после чего Владимир Путин произнёс праздничную речь и объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Утром 9 мая в Кремле глава государства встретил иностранных лидеров, принимающих участие в параде. В списке почётных гостей — президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаосской Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау.

Послов недружественных России государств на парад Победы не пригласили, при этом приглашения получили участники ветеранских организаций из этих стран, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.