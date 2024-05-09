В Хабаровске состоялся самый масштабный на Дальнем Востоке парад Победы
Празднование Дня Победы стартовало в России с парадов на Дальнем Востоке
Хабаровск, 9 мая, 2024, 05:27 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в пяти крупных городах прошли военные парады в честь Дня Великой Победы. Первыми торжественно 9 Мая встретили маршем войск в Петропавловске-Камчатском. В течение всего дня в городах и населённых пунктах на востоке России будут работать праздничные тематические площадки, проходить концерты, памятные акции. Завершится День Победы праздничным салютом.
Камчатка
По главной площади столицы Камчатки в парадном строю прошли 14 сводных рот Петропавловск-Камчатского гарнизона, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, МЧС, курсанты, воспитанники патриотического движения «Юнармия». В отдельном расчёте прошли женщины-военнослужащие.
Сахалин
Торжественный военный парад состоялся в Южно-Сахалинске. В составе пеших расчётов и экипажей боевых машин прошли участники спецоперации, кавалеры орденов Мужества, удостоенные медалей «За отвагу», Жукова, Суворова, других государственных и ведомственных наград.
Парад войск Южно-Сахалинского гарнизона открыла боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, за ней проследовали авто — и бронетехника, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и другие механизированные колонны.
Приморье
Во Владивостоке и Уссурийске в военных шествиях приняли участие и герои специальной военной операции.
В механизированной колонне на параде во Владивостоке двигалось 37 единиц боевой техники, в их числе легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85 — символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые проследовал многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу «Уран-14», а также оперативно-стратегический комплекс радиоэлектронного подавления «Мурманск-БН».
Торжественным маршем перед главной трибуной прошли более 1,6 тыс. человек, из которых более 1 тыс. — это военнослужащие Тихоокеанского флота.
Военный парад состоялся и в Уссурийске, в котором располагается штаб гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). По центральной площади города прошли 14 парадных расчётов. Участвовали более 1 тыс. человек, в том числе около 900 военнослужащих Восточного военного округа.
По центру города прошла механизированная колонна — в ней насчитывается около 60 единиц военной техники. Возглавил колонну первый танк отечественной разработки МС-1, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».
Хабаровск
Военный парад в Хабаровске стал самым масштабным на Дальнем Востоке по количеству участников и единиц техники.
Впервые по площади прошёл парадный расчёт молодёжного объединения окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска, а также сводная рота участников спецоперации. Среди них — военнослужащие, участвовавшие в боях под Кременной и на Времевском выступе, отразившие контрнаступление украинских боевиков.
Всего в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчётов более 2,6 тыс. человек. После прохождения пеших расчетов, двинулась техника. В составе колонны образцов вооружения времен Великой Отечественной войны — легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и реактивные минометы БМ-13 «Катюша», современные танки Т-80БВМ, Т-72Б, Т-72Б3, Т-62М1, колонна боевых машин пехоты БМП-2, БТР-82А, ракетный комплекс «Искандер-М», модернизированные реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г».
Всего в главном военном параде на Дальнем Востоке было задействовано около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники.
Как сообщало ИА Регнум, в параде Победы в Москве 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. Под праздничную речь президента Владимира Путина запланировали примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания. Также парад посетят лидеры ряда государств.
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днём Победы с борта Международной космической станции, призывая к сохранению памяти погибших освободителей мира от нацизма. Видео поздравления опубликовала в Telegram-канале пресс-служба «Роскосмоса».