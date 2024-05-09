Хабаровск, 9 мая, 2024, 05:27 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в пяти крупных городах прошли военные парады в честь Дня Великой Победы. Первыми торжественно 9 Мая встретили маршем войск в Петропавловске-Камчатском. В течение всего дня в городах и населённых пунктах на востоке России будут работать праздничные тематические площадки, проходить концерты, памятные акции. Завершится День Победы праздничным салютом.

Правительство Приморского края Парад во Владивостоке

Камчатка

По главной площади столицы Камчатки в парадном строю прошли 14 сводных рот Петропавловск-Камчатского гарнизона, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, МЧС, курсанты, воспитанники патриотического движения «Юнармия». В отдельном расчёте прошли женщины-военнослужащие.

Сахалин

Торжественный военный парад состоялся в Южно-Сахалинске. В составе пеших расчётов и экипажей боевых машин прошли участники спецоперации, кавалеры орденов Мужества, удостоенные медалей «За отвагу», Жукова, Суворова, других государственных и ведомственных наград.

Парад войск Южно-Сахалинского гарнизона открыла боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, за ней проследовали авто — и бронетехника, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и другие механизированные колонны.

Приморье

Во Владивостоке и Уссурийске в военных шествиях приняли участие и герои специальной военной операции.

В механизированной колонне на параде во Владивостоке двигалось 37 единиц боевой техники, в их числе легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85 — символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые проследовал многофункциональный робототехнический комплекс инженерных войск на гусеничном ходу «Уран-14», а также оперативно-стратегический комплекс радиоэлектронного подавления «Мурманск-БН».

Торжественным маршем перед главной трибуной прошли более 1,6 тыс. человек, из которых более 1 тыс. — это военнослужащие Тихоокеанского флота.

Военный парад состоялся и в Уссурийске, в котором располагается штаб гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). По центральной площади города прошли 14 парадных расчётов. Участвовали более 1 тыс. человек, в том числе около 900 военнослужащих Восточного военного округа.

По центру города прошла механизированная колонна — в ней насчитывается около 60 единиц военной техники. Возглавил колонну первый танк отечественной разработки МС-1, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

Хабаровск

Военный парад в Хабаровске стал самым масштабным на Дальнем Востоке по количеству участников и единиц техники.

Впервые по площади прошёл парадный расчёт молодёжного объединения окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска, а также сводная рота участников спецоперации. Среди них — военнослужащие, участвовавшие в боях под Кременной и на Времевском выступе, отразившие контрнаступление украинских боевиков.

Всего в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчётов более 2,6 тыс. человек. После прохождения пеших расчетов, двинулась техника. В составе колонны образцов вооружения времен Великой Отечественной войны — легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» и реактивные минометы БМ-13 «Катюша», современные танки Т-80БВМ, Т-72Б, Т-72Б3, Т-62М1, колонна боевых машин пехоты БМП-2, БТР-82А, ракетный комплекс «Искандер-М», модернизированные реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г».

Всего в главном военном параде на Дальнем Востоке было задействовано около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА Регнум, в параде Победы в Москве 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. Под праздничную речь президента Владимира Путина запланировали примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания. Также парад посетят лидеры ряда государств.

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днём Победы с борта Международной космической станции, призывая к сохранению памяти погибших освободителей мира от нацизма. Видео поздравления опубликовала в Telegram-канале пресс-служба «Роскосмоса».